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Hapur News: ब्याज का हिसाब लेने के लिए सातवें दिन भी जारी रहा किसानों का धरना

Wed, 26 Aug 2026 11:01 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:01 PM IST
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Farmers' sit-in protest continued for the seventh day, demanding the settlement of interest dues
कलक्ट्रेट पर धरना देते राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के पदा​धिकारी। स्रोत : संगठन
हापुड़। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह के आह्वान पर किसानों का धरना लगातार सातवें दिन बुधवार को भी नवीन मंडी स्थित जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय के सामने जारी रहा।
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संगठन के जिलाध्यक्ष अशोक ढींगरा के नेतृत्व में किसानों ने 30 वर्षों के गन्ना भुगतान पर मिलने वाले ब्याज का पूरा विवरण उपलब्ध कराने की मांग उठाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महासचिव चौधरी वीरपाल सिंह ने कहा कि किसानों को ब्याज का पूरा विवरण मिलने तक जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। किसानों ने जिला गन्ना अधिकारी के माध्यम से अपना गन्ना चीनी मिलों को दिया है। ऐसे में किसानों के 30 वर्षों के ब्याज का पूरा हिसाब उपलब्ध कराना जिला गन्ना अधिकारी की जिम्मेदारी है।
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धरने में जिले के किसानों ने अपने फार्म भरकर जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय में जमा कराए। किसानों ने जोरदार तरीके से मांग उठाते हुए कहा कि उन्हें उनके ब्याज का हिसाब अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए।
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इस दौरान जसवीर सिंह, जगदीश शर्मा, सतीश कुमार, जमशेद, राहुल कुमार, सुखबीर सिंह, निरंजन सिंह, संदीप कुमार, नेत्रपाल, बच्चू सिंह, बलराज सिंह, धनराज सिंह, लाल सिंह, राजीव कुमार, योगेंद्र सिंह और महेश पाल मौजूद रहे।
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