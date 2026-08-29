शटडाउन के बावजूद चालू कर दी लाइन?: ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा संविदाकर्मी झुलसा, उपचार के दौरान हुई मौत

हापुड़ जिले में शनिवार को गांव हरोड़ा में ट्रांसफार्मर पर काम करने के दौरान करंट की चपेट में आकर झुलसे ऊर्जा निगम के संविदाकर्मी भीम उर्फ पप्पन निवासी गांव हरोड़ा की उपचार के दौरान मौत हो गई। उनके भाई ने सहकर्मी पर शटडाउन के बावजूद रंजिशन बिजली की लाइन चालू करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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गांव हरोड़ा निवासी राकेश ने पुलिस को तहरीर दी है। उनका कहना है कि उनके भाई भीम हरोड़ा बिजलीघर पर संविदा लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे। राकेश का आरोप है कि उपकेंद्र पर तैनात गांव का ही एसएसओ उनके भाई से रंजिश रखता था। भीम ने आरोपी के कथित अनैतिक कार्यों को लेकर जेई से कई बार शिकायत की थी।राकेश के अनुसार, शनिवार सुबह आरोपी ने भीम को गांव के जंगल में ट्रांसफार्मर पर काम करने के लिए भेजा था। काम करने के लिए उन्होंने भरना बिजलीघर से शटडाउन लिया था। आरोप है कि इसके बावजूद आरोपी ने रंजिशन प्लेट हटाकर बिजली की लाइन चालू कर दी। ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे भीम करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए।उन्हें उपचार के लिए हापुड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। राकेश ने आरोपी को नामजद कर कार्रवाई की मांग की है। सीओ राहुल यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच कराई जा रही है और आरोपी की तलाश की जा रही है।