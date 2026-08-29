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शटडाउन के बावजूद चालू कर दी लाइन?: ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा संविदाकर्मी झुलसा, उपचार के दौरान हुई मौत

Sat, 29 Aug 2026 05:20 PM IST
Rahul Kumar Tiwari संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sat, 29 Aug 2026 05:20 PM IST
सार

हापुड़ के हरोड़ा गांव में ट्रांसफार्मर पर काम करते समय करंट से झुलसे संविदाकर्मी भीम उर्फ पप्पन की उपचार के दौरान मौत हो गई। उनके भाई ने सहकर्मी पर शटडाउन के बावजूद रंजिशन लाइन चालू करने का आरोप लगाया है।

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Contract worker electrocuted to death in Hapur
हापुड़ में करंट से झुलसे संविदाकर्मी की हुई मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हापुड़ जिले में शनिवार को गांव हरोड़ा में ट्रांसफार्मर पर काम करने के दौरान करंट की चपेट में आकर झुलसे ऊर्जा निगम के संविदाकर्मी भीम उर्फ पप्पन निवासी गांव हरोड़ा की उपचार के दौरान मौत हो गई। उनके भाई ने सहकर्मी पर शटडाउन के बावजूद रंजिशन बिजली की लाइन चालू करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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गांव हरोड़ा निवासी राकेश ने पुलिस को तहरीर दी है। उनका कहना है कि उनके भाई भीम हरोड़ा बिजलीघर पर संविदा लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे। राकेश का आरोप है कि उपकेंद्र पर तैनात गांव का ही एसएसओ उनके भाई से रंजिश रखता था। भीम ने आरोपी के कथित अनैतिक कार्यों को लेकर जेई से कई बार शिकायत की थी।
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राकेश के अनुसार, शनिवार सुबह आरोपी ने भीम को गांव के जंगल में ट्रांसफार्मर पर काम करने के लिए भेजा था। काम करने के लिए उन्होंने भरना बिजलीघर से शटडाउन लिया था। आरोप है कि इसके बावजूद आरोपी ने रंजिशन प्लेट हटाकर बिजली की लाइन चालू कर दी। ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे भीम करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए।
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उन्हें उपचार के लिए हापुड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। राकेश ने आरोपी को नामजद कर कार्रवाई की मांग की है। सीओ राहुल यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच कराई जा रही है और आरोपी की तलाश की जा रही है।

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