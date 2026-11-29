विज्ञापन

विश्वविद्यालय की ओर से 27 नवंबर को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। प्रथम पाली सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर दो से शाम पांच बजे तक निर्धारित की गई है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रों की अवधि दो घंटे और वर्णनात्मक प्रश्नपत्रों की अवधि तीन घंटे होगी।एसएसवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रो.नवीन चंद्र ने बताया कि परीक्षा कार्यक्रम में स्पष्ट किया गया है कि प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के को-करीकुलर विषयों की परीक्षा 100 अंकों की, जबकि पंचम सेमेस्टर में 75 अंकों की होगी। विश्वविद्यालय ने सभी महाविद्यालयों और विभागों को परीक्षा संबंधी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। विद्यार्थियों को भी विषयवार परीक्षा तिथि देखकर तैयारी करने की सलाह दी गई है।