Hapur News: चोरी के आरोपी को दबोचा, नकदी, गहने व असलहा बरामद

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सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि बुधवार को गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी। एक शातिर चोर एनएच-09 स्थित फतेहपुर कुचेसर चौपला के पास खड़ा था। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। चोर की पहचान आसिफ निवासी मोहल्ला निवाजीपुरा सिकंदरगेट हापुड़ के रूप में हुई। पुलिस ने आसिफ के पास से 2230 रुपये की नकदी, गहने और तमंचा कारतूस बरामद किए। पूछताछ में आसिफ ने बताया कि उसने 4 अगस्त को चोरी की थी।आसिफ ने अपने साथी अनस निवासी मोहल्ला मोती कॉलोनी हापुड़ के साथ मिलकर चोरी की थी। उन्होंने शाहपुर जट्ट कुसेचर रोड चौपला स्थित नंदकिशोर शर्मा के मकान से 15 हजार रुपये और गहने चुराए थे। आसिफ के हिस्से में 7500 रुपये, चांदी की सैंपल और सोने की लौंग आई थी। उसके बाकी रुपये खानपान में खर्च हो गए थे। फरार साथी अनस की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है।