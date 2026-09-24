Hapur News: विपिन कुमार बने कांग्रेस के जिला सचिव

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नवनियुक्त सचिव विपिन कुमार ने कहा कि पार्टी ने जिस विश्वास और उम्मीद के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर खरा उतरने के लिए वह पूरी निष्ठा और मेहनत से कार्य करेंगे।जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने के लिए सक्रियता से कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अपने-अपने घरों पर कांग्रेस का झंडा लगाएं और पार्टी की गतिविधियों से लोगों को अवगत कराएं। इस मौके पर अरविंद शर्मा, रश्मि चौधरी, सुखपाल गौतम, यशपाल ढीलोर, गौरव गर्ग, देवेंद्र कुमार, बॉबी त्यागी, गोपाल भारती और महबूब अली मौजूद रहे।