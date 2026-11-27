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राठ डिपो की बस बुधवार शाम पांच बजे कानपुर से सवारियां लेकर राठ के लिए निकली थी। बिवांर पहुंचने पर बस में खराबी आ गई। यात्रियों को दूसरी बस से भेजा गया। डिपो के स्टेशन इंचार्ज निखिल वर्मा ने बताया कि रात करीब 11 बजे उमरी गांव निवासी बस चालक देवेंद्र कुमार बिना जानकारी दिए बस लेकर बिवांर से निकल आया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के पास व धनौरी गांव से पहले चालक नियंत्रण खो बैठा। बस सड़क किनारे मुखिया ढाबा में घुस गई। ढाबा संचालक मर्दन सिंह राजपूत ने बताया कि ढाबे में 10-12 ग्राहक खाना खा रहे थे। बस की टक्कर से करीब ढाई लाख का नुकसान हुआ। डिपो इंचार्ज निखिल कुमार ने बताया कि चालक के नशे में होने की बात सामने आई है। उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है।