Hamirpur News: भभई स्वास्थ्य केंद्र में घुटने भरे पानी से गुजरे बीमार

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पीएचसी भभई में बारिश के बाद अस्पताल परिसर और आसपास के रास्तों पर जलभराव है। मरीजों और उनके परिजन को पानी के बीच से होकर आवागमन करना पड़ा। खासकर बुजुर्गों और बीमार मरीजों को इस स्थिति में काफी दिक्कत हुई। फार्मासिस्ट राधेश्याम ने बताया कि जलभराव की समस्या के संबंध में उच्चाधिकारियों को लिखित रूप से अवगत कराया जा चुका है लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।इनसेटजन आरोग्य मेले में 169 मरीजों का उपचारचिकित्सक डॉ. आशुतोष ने बताया कि रविवार को पीएचसी भभई में वायरल बुखार और पेट दर्द से पीड़ित 14 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। क्षेत्र के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में भी मरीजों की भीड़ रही। अरतरा में डॉ. आसिफ की देखरेख में 40 मरीजों का उपचार किया गया, जबकि करहिया में 44, नायकपुरवा में 37 और सिसोलर में 34 मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया।इनसेटबारिश में भीगने से बचेंसीएचसी अधीक्षक डॉ. शानिब शाहिद ने बताया कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण वायरल संक्रमण और सर्दी-जुकाम के मरीज बढ़े हैं। उन्होंने लोगों को बारिश में भीगने से बचने, साफ पानी पीने और आसपास स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी। बुखार या अन्य लक्षण होने पर चिकित्सक से परामर्श लेने और बिना सलाह के दवा न लेने की अपील की गई है।