Hamirpur News: भभई स्वास्थ्य केंद्र में घुटने भरे पानी से गुजरे बीमार
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:27 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:27 PM IST
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मौदहा (हमीरपुर)। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण वायरल बुखार, सर्दी-जुकाम और पेट दर्द के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले के दौरान क्षेत्र के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर बड़ी संख्या में मरीज उपचार कराने पहुंचे। वहीं भभई पीएचसी में जलभराव होने की वजह से मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने और वापस लौटने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में लगे मेले में 169 मरीजों का इलाज किया गया।
पीएचसी भभई में बारिश के बाद अस्पताल परिसर और आसपास के रास्तों पर जलभराव है। मरीजों और उनके परिजन को पानी के बीच से होकर आवागमन करना पड़ा। खासकर बुजुर्गों और बीमार मरीजों को इस स्थिति में काफी दिक्कत हुई। फार्मासिस्ट राधेश्याम ने बताया कि जलभराव की समस्या के संबंध में उच्चाधिकारियों को लिखित रूप से अवगत कराया जा चुका है लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।
इनसेट
जन आरोग्य मेले में 169 मरीजों का उपचार
चिकित्सक डॉ. आशुतोष ने बताया कि रविवार को पीएचसी भभई में वायरल बुखार और पेट दर्द से पीड़ित 14 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। क्षेत्र के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में भी मरीजों की भीड़ रही। अरतरा में डॉ. आसिफ की देखरेख में 40 मरीजों का उपचार किया गया, जबकि करहिया में 44, नायकपुरवा में 37 और सिसोलर में 34 मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया।
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इनसेट
बारिश में भीगने से बचें
सीएचसी अधीक्षक डॉ. शानिब शाहिद ने बताया कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण वायरल संक्रमण और सर्दी-जुकाम के मरीज बढ़े हैं। उन्होंने लोगों को बारिश में भीगने से बचने, साफ पानी पीने और आसपास स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी। बुखार या अन्य लक्षण होने पर चिकित्सक से परामर्श लेने और बिना सलाह के दवा न लेने की अपील की गई है।
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पीएचसी भभई में बारिश के बाद अस्पताल परिसर और आसपास के रास्तों पर जलभराव है। मरीजों और उनके परिजन को पानी के बीच से होकर आवागमन करना पड़ा। खासकर बुजुर्गों और बीमार मरीजों को इस स्थिति में काफी दिक्कत हुई। फार्मासिस्ट राधेश्याम ने बताया कि जलभराव की समस्या के संबंध में उच्चाधिकारियों को लिखित रूप से अवगत कराया जा चुका है लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।
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जन आरोग्य मेले में 169 मरीजों का उपचार
चिकित्सक डॉ. आशुतोष ने बताया कि रविवार को पीएचसी भभई में वायरल बुखार और पेट दर्द से पीड़ित 14 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। क्षेत्र के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में भी मरीजों की भीड़ रही। अरतरा में डॉ. आसिफ की देखरेख में 40 मरीजों का उपचार किया गया, जबकि करहिया में 44, नायकपुरवा में 37 और सिसोलर में 34 मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया।
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बारिश में भीगने से बचें
सीएचसी अधीक्षक डॉ. शानिब शाहिद ने बताया कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण वायरल संक्रमण और सर्दी-जुकाम के मरीज बढ़े हैं। उन्होंने लोगों को बारिश में भीगने से बचने, साफ पानी पीने और आसपास स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी। बुखार या अन्य लक्षण होने पर चिकित्सक से परामर्श लेने और बिना सलाह के दवा न लेने की अपील की गई है।