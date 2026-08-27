Hamirpur News: स्कूल चोरी का 28 घंटे में खुलासा, दो गिरफ्तार

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थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि 25 अगस्त की रात चोर प्राथमिक विद्यालय में घुसकर सीसीटीवी कैमरे, साउंड सिस्टम, एलसीडी, एम्प्लीफायर, स्पीकर समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए थे। प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार मिश्रा की तहरीर पर सिसोलर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने शिवकरन यादव और गयाप्रसाद उर्फ राजू उर्फ मित्ता यादव निवासी चांदीकला को टिकरी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से मिक्सर एम्प्लीफायर, पांच बड़े-छोटे स्पीकर, वायरलेस माइक्रोफोन रिसीवर, पावर सप्लाई स्विच, नौ सीसीटीवी कैमरे, यूएसबी केबल, 42 इंच की एलसीडी और एक बैनर समेत चोरी का अन्य सामान बरामद किया गया है।

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मौदहा (हमीरपुर)। सिसोलर थानाक्षेत्र के चांदीकला स्थित प्राथमिक विद्यालय में हुई चोरी का पुलिस ने 28 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने गांव के ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर सामान बरामद कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया।