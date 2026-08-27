Hamirpur News: बाइकों की भिड़ंत, दंपती समेत तीन घायल
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:24 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:24 PM IST
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भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। बांदा मार्ग पर पंधरी गांव के पास गुरुवार शाम करीब चार बजे दो बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में पति-पत्नी सहित तीन लोग घायल हो गए। पंधरी गांव निवासी वंशगोपाल वर्मा कुरारा से अपने गांव लौट रहे थे।
वहीं पचखुरा खुर्द निवासी विशंभर विश्वकर्मा पत्नी शीलू विश्वकर्मा के साथ बाजार जा रहे थे। पंधरी गांव के पास दोनों बाइकों में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में विशंभर, शीलू और वंशगोपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखकर तीनों को सदर अस्पताल भेज दिया।
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वहीं पचखुरा खुर्द निवासी विशंभर विश्वकर्मा पत्नी शीलू विश्वकर्मा के साथ बाजार जा रहे थे। पंधरी गांव के पास दोनों बाइकों में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में विशंभर, शीलू और वंशगोपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखकर तीनों को सदर अस्पताल भेज दिया।
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