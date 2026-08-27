Hamirpur News: धूमधाम से निकला बारावफात का जूलूस
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:46 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:46 AM IST
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राठ। नगर में बुधवार को बारावफात पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। नगर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला जिसमें झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। जुलूस बजरिया से होकर नगाइच चौराहा, बड़े मंदिर, पुरानी तहसील से होते हुए फैज ए आम इंटर काॅलेज पहुंचा। जुलूस का कोटबाजार में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने जिलाध्यक्ष केजी अग्रवाल के नेतृत्व में स्वागत किया गया। जुलूस में डीजे पर सरकार की आमद मरहबा की नातें बज रही थी। पीछे लोग झंडा लेकर झूमते हुए जा रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से एसडीएम चित्रा निर्वाल सीओ राजीव प्रताप सिंह, कोतवाल अनूप सिंह भारी पुलिस बल के साथ माैजूद रहे। (संवाद)
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