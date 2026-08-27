Hamirpur News: महिला ने फांसी लगाकर जान दी

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पत्योरा के मजरा निवासी रामविलास निषाद की पत्नी दूर्जी निषाद (45) ने सूना घर पाकर दोपहर करीब 1:30 बजे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दूर्जी की माैत से पति रामविलास, पुत्र प्रेमी निषाद, राजन निषाद बिलखते रहे। लोगों में चर्चा है कि मृतका का बहू से कुछ वाद विवाद हुआ था। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अरविंद निषाद ने बताया कि वाद विवाद के आरोप निराधार है। थानाध्यक्ष पवन पटेल ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी।

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भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। थानाक्षेत्र की ग्राम पत्योरा के मजरा मलिहाताला में गुरुवार की दोपहर महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अचानक हुई इस घटना से परिजन में चीखपुकार मच गई है। परिजन घटना का कारण नहीं बता सके। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।