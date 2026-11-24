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शहर कोतवाली के तत्कालीन एसआई सत्यवेंद्र सिंह भदौरिया ने तीन दिसंबर 2023 की रात टीम के साथ गश्त के दौरान एक युवक को रोकर पूछताछ की। उसने अपना नाम सुजीत पटैरिया निवासी बजरंग चौक बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए गए। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।एनडीपीएस में दोषी को 141 दिन की कैद, 2,000 अर्थदंडहमीरपुर। मादक पदार्थ की तस्करी करने के सात साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट निरजेंद्र कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी लतीफ अहमद उर्फ राजू को जेल में बिताई गई अवधि (141 दिन) के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।मौदहा थाना में आठ जुलाई 2019 को कस्बा निवासी लतीफ अहमद उर्फ राजू के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने दोषी के पास से दो किलो गांजा बरामद कर जेल भेजा था। मंगलवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को जेल में बिताई गई अवधि (चार माह 21 दिन) की सजा सुनाई है। संवाद