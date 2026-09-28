Hamirpur News: 13 दिन पहले की मरम्मत, तीन दिन की बारिश में हाईवे ध्वस्त
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:16 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। कस्बे में 13 दिन पहले मरम्मत किए गया हाईवे तीन दिन की बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क पर गहरे गड्ढे होने से हादसे का खतरा बढ़ गया है।
मरम्मत की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 13 सितंबर की रात को तीजा महोत्सव के मद्देनजर हाईवे की मरम्मत कराई थी। 14 सितंबर से तीन दिवसीय तीजा महोत्सव शुरू हुआ। महोत्सव के करीब दस दिन बाद लगातार तीन दिन बारिश हुई। इससे मरम्मत किए गया हिस्सा फिर खराब हो गया। हाईवे किनारे व्यापारी शानू गुप्ता,गंगा प्रसाद सोनी,शंभू गुप्ता, आदि लोगों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए स्थायी मरम्मत की मांग की है। एनएचएआई के पेट्रोलिंग ऑफिसर अखिलेश कुमार ने बताया कि भारी वाहनों और बारिश से सड़क टूटी है। उन्होंने कहा कि मौसम साफ होने पर हाईवे की दोबारा मरम्मत की जाएगी।
विज्ञापन
मरम्मत की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 13 सितंबर की रात को तीजा महोत्सव के मद्देनजर हाईवे की मरम्मत कराई थी। 14 सितंबर से तीन दिवसीय तीजा महोत्सव शुरू हुआ। महोत्सव के करीब दस दिन बाद लगातार तीन दिन बारिश हुई। इससे मरम्मत किए गया हिस्सा फिर खराब हो गया। हाईवे किनारे व्यापारी शानू गुप्ता,गंगा प्रसाद सोनी,शंभू गुप्ता, आदि लोगों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए स्थायी मरम्मत की मांग की है। एनएचएआई के पेट्रोलिंग ऑफिसर अखिलेश कुमार ने बताया कि भारी वाहनों और बारिश से सड़क टूटी है। उन्होंने कहा कि मौसम साफ होने पर हाईवे की दोबारा मरम्मत की जाएगी।
विज्ञापन