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रविवार शाम करीब पांच बजे एक ऑटो कस्बे से सवारियां लेकर सिसोलर जा रहा था। मिहुना गांव के समीप तेज रफ्तार ट्रक से बचने के लिए चालक ने ऑटो को सड़क किनारे उतार दिया जिससे ऑटो का संतुलन बिगड़ गया और वह खड्ड में पलट गया। हादसे में ऑटो सवार बरदहा सहजना निवासी मीरा (58), हमीरपुर निवासी माया (45), कानपुर निवासी लीलावती (70), बैजेमऊ निवासी वृंदावन (71) गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अन्य सवारियों को मामूली खरोंच लगी है। थानाध्यक्ष राममोहन राय ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।

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भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। कस्बे से सवारियां लेकर सिसोलर जा रहा ऑटो मिहुना गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक से बचने के प्रयास में पलट गया। हादसे में ऑटो में सवार सात में से चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को एंबुलेंस से पीएचसी में लाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया है।