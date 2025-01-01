Hamirpur News: वसूली से मना करने पर किन्नरों के दो गुटों में मारपीट, एक घायल

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नगर के छोटी जुल्हेटी मोहल्ला निवासी साहिबा किन्नर ने कोतवाली में शिकायती पत्र दिया। बताया कि सोमवार सुबह करीब नौ बजे उरई रोड पर इटायल गांव के पास पनवाड़ी क्षेत्र का किन्नर साथियों के साथ ढोलक बजाकर वसूली कर रहा था। जानकारी मिलने पर साहिबा अपने साथी नैना, सीमा, सुमन व आयुषी के साथ पहुंचीं व अपने क्षेत्र में वसूली का विरोध किया।आरोप है कि सभी ने गालीगलौज कर उस पर और उनके साथियों पर डंडों और चाकू से हमला कर दिया। मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। नैना को खींचकर अपने साथ गाड़ी में ले जाने का भी प्रयास किया। आसपास के लोगों ने उन्हें बचाया। कोतवाल अनूप सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।