Gonda News: गोंडा के युवक की राजस्थान में मौत, पत्नी व बेटा घायल

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वरिष्ठ अधिवक्ता केके मिश्र ने बताया कि उनके भतीजे विजय मिश्र नौकरी के सिलसिले में राजस्थान में रह रहे थे। शुक्रवार को वह पत्नी माधुरी और बेटे अथर्व के साथ बाइक से उदयपुर से सोरांवा जा रहे थे। सोरांवा के पास तेज रफ्तार कार से उनकी बाइक में टक्कर लग गई। इससे बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने विजय मिश्र को मृत घोषित कर दिया। उनकी पत्नी और बेटे का उपचार किया गया। हालत में सुधार होने पर दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।विजय की मौत की खबर मिलते ही रानीपुरवा स्थित घर में चीख-पुकार मच गई। परिजनों और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई। केके मिश्र ने बताया कि विजय पत्नी और बेटे के साथ राखी बंधवाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में हादसा हो गया। रविवार को अयोध्या में सरयू तट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।