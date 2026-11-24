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परिषद ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 11 से 28 जनवरी तक दो चरणों में होंगी। पहले चरण में 11 से 19 जनवरी तक देवीपाटन समेत 10 मंडलों में और दूसरे चरण में 20 से 28 जनवरी तक आठ मंडलों में प्रयोगात्मक परीक्षा कराई जाएगी।जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. रामचंद्र ने बताया कि पहले चरण में आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल शामिल हैं। दूसरे चरण में अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल में प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी।हाईस्कूल के आंतरिक मूल्यांकन, नैतिक शिक्षा, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा तथा इंटरमीडिएट के नैतिक शिक्षा, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा के अंक प्रधानाचार्य परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करेंगे। इसके लिए वेबसाइट एक जनवरी 2027 से सक्रिय होगी।सभी विद्यालयों में प्रयोगात्मक परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कराना अनिवार्य होगा। इसकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी, ताकि परिषद के मांगने पर उपलब्ध कराई जा सके। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने अग्रसारण केंद्र के प्रधानाचार्य से संपर्क करना होगा।कक्षा 10 और 12 की प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाएं दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कराई जाएंगी। दोनों कक्षाओं की लिखित प्री बोर्ड परीक्षाएं जनवरी के पहले सप्ताह में होंगी। कक्षा नौ और 11 की वार्षिक परीक्षाएं जनवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएंगी।