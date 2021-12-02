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बीडीओ के 24 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, 23 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एपीओ ने हड़ताल का समर्थन करते हुए काम करने से इन्कार किया था। उन पर कार्यों के पर्यवेक्षण में लापरवाही और उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना का भी आरोप है। गिरिजेश पांडेय ने आरोपों को निराधार बताया है।उधर, रुपईडीह में रोजगार सेवकों और तकनीकी सहायकों के कार्य बहिष्कार को प्रधान संघ ने भी समर्थन दिया है। संघ पदाधिकारियों के मुताबिक, वीबी-जी रामजी से जुड़े 106 गांवों में से 103 में काम ठप हैं। करीब दो साल से मानदेय बकाया होने और मांगें पूरी होने तक काम शुरू नहीं कराने की बात कही गई है। हड़ताल से श्रमिकों को न काम मिल रहा है और न हाजिरी दर्ज हो रही है। श्रम एवं रोजगार उपायुक्त जेपी यादव ने बताया कि व्यवस्था सुचारु करने के लिए जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं।