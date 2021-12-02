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जिले में 76 गैस एजेंसियों के माध्यम से कुल 7,59,291 घरेलू एलपीजी कनेक्शन संचालित हैं। इनमें 4,15,933 सामान्य और 3,43,358 उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हैं। कंपनीवार बीपीसीएल के 4,53,689, आईओसीएल के 2,22,120 और एचपीसीएल के 83,482 कनेक्शन हैं। कई परिवार संयुक्त परिवार से अलग होकर नई गृहस्थी बसा चुके हैं। उन्हें नए कनेक्शन की जरूरत है लेकिन प्रक्रिया बंद होने से एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।- जिला आपूर्ति अधिकारी कुंवर दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश पर नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया फिलहाल बंद है। निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौजूदा उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति की जा रही है।- टोरेंट कंपनी के मार्केटिंग इंचार्ज दिलीप मिश्र ने बताया कि शहरी इलाकों में पीएनजी से आपूर्ति की जा रही है। अब तक 5500 को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। आठ हजार अन्य लोगोें के आवेदन मिले हैं। इसे तीन महीने में पूरा कर लिया जाएगा।