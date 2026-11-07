Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Students' talent on display in handmade artifacts

Gonda News: हस्तनिर्मित कलाकृतियों में दिखा छात्राओं का हुनर

Sat, 07 Nov 2026 11:23 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 07 Nov 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
Students' talent on display in handmade artifacts
गोंडा। सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज में गृहविज्ञान विभाग की छात्राओं ने हस्तनिर्मित कलाकृतियों और उपयोगी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। इसमें छात्राओं ने नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम से सीखे व्यावहारिक कौशल और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया।
विज्ञापन


प्रदर्शनी में पंजाब की फुलकारी, काथा, चिकनकारी, आरी वर्क, जरदोजी और गुजराती कढ़ाई की कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। छात्राओं ने फैब्रिक पेंटिंग, टाई एंड डाई, बांधनी और स्टेंसिल पेंटिंग से सजी चादरें व साड़ियां भी प्रस्तुत कीं। सिलाई से तैयार ब्लाउज, फ्रॉक, मैक्सी, सलवार और कुर्ते भी प्रदर्शित किए।
विज्ञापन


छात्राओं की तैयार रेसिपी बुक में प्रोटीन, आयरन और विटामिन से भरपूर आहार के साथ मधुमेह व हृदय रोगियों, पांच वर्ष तक के बच्चों और बुजुर्गों के लिए उपयुक्त खानपान की जानकारी दी गई। प्रदर्शनी में शारदा, आरती, मुस्कान, शबाना, अल्फिया, कुमकुम, मोनिका और अमिता सहित अन्य छात्राओं ने अपने उत्पादों की जानकारी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


विभागाध्यक्ष रंजना बंधु, सुनीता व सुषमा ने बताया कि प्रथम, तृतीय, पंचम सेमेस्टर और एमए की छात्राओं ने पाठ्यक्रम के तहत सीखे कौशल को उत्पादों के रूप में प्रस्तुत किया है। प्राचार्य डॉ. आरती श्रीवास्तव व डॉ. आनंदिता रजत ने छात्राओं के प्रयासों की सराहना की। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed