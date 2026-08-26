Gonda News: प्रेम संबंध के विरोध पर बेटे पर किया हमला

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बनकटवा साबरपुर निवासी तनवीर अहमद (22) बुधवार देर रात घर में सो रहा था। आरोप है कि इसी दौरान उसके पिता नसरुल्लाह ने धारदार हथियार और ईंट-पत्थर से उसके सिर पर हमला कर दिया। हमले में तनवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे सीएचसी बभनजोत ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। ग्राम प्रशासक निजामुद्दीन के अनुसार, तनवीर को लखनऊ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।घायल की बहन रेहाना खातून का आरोप है कि उसके पिता का एक महिला से प्रेम संबंध है। इसको लेकर तनवीर और उसके पिता के बीच अक्सर विवाद होता था। बहन का आरोप है कि इसी विवाद से नाराज पिता ने रात में तनवीर को अकेले सोता देखकर उस पर हमला कर दिया। थानाध्यक्ष गोपाल राय ने बताया कि रेहाना की तहरीर पर पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।