Gonda News: तमंचे के बट से सेल्समैन पर हमला, 70 हजार की नकदी लूटी

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करनैलगंज के बालपुर बाजार निवासी अंकित गुप्ता रुद्रपुर बिसेन स्थित कंपोजिट शराब की दुकान पर सेल्समैन हैं। शुक्रवार देर रात वह साथी सेल्समैन शिव प्रकाश तिवारी के साथ दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। लालपुर चंद्रभान गांव के पास पहुंचते ही पीछा कर रहे दो बाइकों पर सवार पांच बदमाशों ने गाली-गलौज करते हुए उन्हें रोक लिया।अंकित के मुताबिक, विरोध करने पर एक बदमाश ने तमंचे की बट से उनके सिर पर कई वार किए। इससे वह घायल हो गए। इसके बाद बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देकर उनका बैग छीन लिया। बैग में शराब बिक्री के 70 हजार रुपये रखे थे। छीनाझपटी के दौरान अंकित ने बदमाशों की एक बाइक की चाबी निकाल ली। इसके बाद तीन बदमाश एक बाइक से और दो बदमाश दूसरी बाइक छोड़कर पैदल भाग गए।अंकित ने बताया कि दो बदमाश हेलमेट पहने थे, जबकि तीन ने गमछे से चेहरा ढक रखा था। छीनाझपटी के दौरान एक बदमाश का गमछा खुल गया। नगर कोतवाल विंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि बदमाशों की तलाश की जा रही है।सीसीटीवी फुटेज के सहारे बदमाशों की तलाशपुलिस ने करीब 25 कैमरों की फुटेज खंगालीलूट की सूचना के बाद पुलिस ने अंबेडकर चौराहे से हाईवे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। लखनऊ रोड पर अस्पताल के गेट और पेट्रोल पंपों पर लगे करीब 25 कैमरों की फुटेज खंगाली जा चुकी है। हालांकि, अभी तक बदमाशों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस हाईवे पर बदमाशों के आने-जाने के रास्ते और फुटेज में दिखने वाले संदिग्धों की जानकारी जुटा रही है।