Gonda News: हाईटेंशन तार व रेलवे क्रॉसिंग के पास नहीं सजेंगे पूजा पंडाल

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उन्होंने एसडीएम, सीओ और थानाध्यक्षों को पंडालों, विसर्जन स्थलों और संबंधित मार्गों का स्वयं निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। विसर्जन घाटों पर प्रकाश, पार्किंग, साफ-सफाई और गोताखोरों की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए। आयोजकों को विसर्जन के दौरान बच्चों को घाट पर नहीं ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पंडालों के पास पर्याप्त पानी की व्यवस्था रखने को भी कहा गया। बैठक में एसपी अभिषेक झा, एडीएम प्रमोद झा, एएसपी, एसडीएम, सीओ, थानाध्यक्ष, धर्मगुरु और संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे।एसपी अभिषेक झा ने बताया कि त्योहार के दौरान सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली सामग्री और अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थानाध्यक्षों को डीजे संचालकों से संपर्क कर ध्वनि की तीव्रता निर्धारित सीमा में रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।