Gonda News: 10 व 11 को कई ट्रेनें निरस्त, कई के रूट बदले

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गोंडा से 10 और 11 अक्तूबर को चलने वाली 55091 गोंडा-सीतापुर सिटी सवारी ट्रेन और 11 व 12 अक्तूबर को चलने वाली 55094 गोंडा-गोरखपुर सवारी ट्रेन निरस्त रहेगी। गोरखपुर से 10 और 11 अक्तूबर को चलने वाली 55093 गोरखपुर-गोंडा सवारी ट्रेन भी निरस्त रहेगी। मनकापुर-अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट-मनकापुर के बीच चलने वाली कई मेमू ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित रहेगा।

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गोंडा। गोंडा-गोरखपुर रेलखंड पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग व्यवस्था शुरू करने के लिए 10 और 11 अक्तूबर को ब्लॉक लिया जाएगा। स्वामी नारायण छपिया-मसकनवा-लखपतनगर-मनकापुर के बीच 18.82 किलोमीटर लंबे रेलखंड में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते गोंडा, मनकापुर और अयोध्या से चलने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। कई ट्रेनें निरस्त रहेंगी। कुछ का मार्ग बदला जाएगा।