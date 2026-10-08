Gonda News: 10 व 11 को कई ट्रेनें निरस्त, कई के रूट बदले
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 08 Oct 2026 11:49 PM IST
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गोंडा। गोंडा-गोरखपुर रेलखंड पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग व्यवस्था शुरू करने के लिए 10 और 11 अक्तूबर को ब्लॉक लिया जाएगा। स्वामी नारायण छपिया-मसकनवा-लखपतनगर-मनकापुर के बीच 18.82 किलोमीटर लंबे रेलखंड में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते गोंडा, मनकापुर और अयोध्या से चलने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। कई ट्रेनें निरस्त रहेंगी। कुछ का मार्ग बदला जाएगा।
गोंडा से 10 और 11 अक्तूबर को चलने वाली 55091 गोंडा-सीतापुर सिटी सवारी ट्रेन और 11 व 12 अक्तूबर को चलने वाली 55094 गोंडा-गोरखपुर सवारी ट्रेन निरस्त रहेगी। गोरखपुर से 10 और 11 अक्तूबर को चलने वाली 55093 गोरखपुर-गोंडा सवारी ट्रेन भी निरस्त रहेगी। मनकापुर-अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट-मनकापुर के बीच चलने वाली कई मेमू ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित रहेगा।
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गोंडा से 10 और 11 अक्तूबर को चलने वाली 55091 गोंडा-सीतापुर सिटी सवारी ट्रेन और 11 व 12 अक्तूबर को चलने वाली 55094 गोंडा-गोरखपुर सवारी ट्रेन निरस्त रहेगी। गोरखपुर से 10 और 11 अक्तूबर को चलने वाली 55093 गोरखपुर-गोंडा सवारी ट्रेन भी निरस्त रहेगी। मनकापुर-अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट-मनकापुर के बीच चलने वाली कई मेमू ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित रहेगा।
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