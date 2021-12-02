Gonda News: लापरवाही पर इंस्पेक्टर और कंप्यूटर ऑपरेटर निलंबित

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एसपी अभिषेक ने करनैलगंज के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र प्रताप राय और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी संजय मिश्र को निलंबित कर दिया है। दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है।करनैलगंज के बसालतपुर निवासी अंकित श्रीवास्तव ने चरित्र प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन सीसीटीएनएस के माध्यम से करनैलगंज कोतवाली पहुंचा। सत्यापन के दौरान रूदौलिया निवासी एक अन्य अंकित श्रीवास्तव व उसके पिता का नाम आवेदक अंकित श्रीवास्तव व उनके पिता से मिलता पाया गया। रूदौलिया निवासी अंकित श्रीवास्तव के खिलाफ दर्ज एफआईआर का आपराधिक विवरण आवेदक अंकित की रिपोर्ट में जोड़कर ऑनलाइन अग्रसारित कर दिया गया।मामले की जानकारी होने पर एसपी ने सीओ करनैलगंज आनंद राय से जांच कराई। जांच में सामने आया कि कंप्यूटर ऑपरेटर ने केवल नाम और पिता के नाम के आधार पर रिपोर्ट तैयार की थी। आवेदक के पते और पहचान का दूसरे व्यक्ति से मिलान नहीं किया गया। इससे सत्यापन की आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक की ओर से पर्यवेक्षण में भी शिथिलता पाई गई।प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पुलिस के अनुसार, मामले में अन्य विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। नरेंद्र प्रताप राय वर्तमान में एएचटीयू के प्रभारी हैं।