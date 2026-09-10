Gonda News: कई इलाकों में रातभर गुल रही बिजली

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धानेपुर में केबल जलने से ठप आपूर्ति सुबह सात बजे बहाल हो सकी। तरबगंज की 33 केवी लाइन में फॉल्ट से डुमरियाडीह, ढेमवा, बहादुर प्रथम-द्वितीय और आजादनगर फीडर प्रभावित रहे। सुबह 10 बजे तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी थी। मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफार्मर का आउटडोर खराब होने से बृहस्पतिवार सुबह 11 से शाम चार बजे तक बिजली ठप रही। इस दाैरान सीएमओ कार्यालय समेत कई अनुभागों में कामकाज प्रभावित हुआ। कर्मचारी मोबाइल की रोशनी में काम करते नजर आए। मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने कहा कि फॉल्ट होने पर तत्काल आपूर्ति बहाल करने के निर्देश हैं। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। (संवाद) धानेपुर में केबल जलने से ठप आपूर्ति सुबह सात बजे बहाल हो सकी। तरबगंज की 33 केवी लाइन में फॉल्ट से डुमरियाडीह, ढेमवा, बहादुर प्रथम-द्वितीय और आजादनगर फीडर प्रभावित रहे। सुबह 10 बजे तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी थी। मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफार्मर का आउटडोर खराब होने से बृहस्पतिवार सुबह 11 से शाम चार बजे तक बिजली ठप रही। इस दाैरान सीएमओ कार्यालय समेत कई अनुभागों में कामकाज प्रभावित हुआ। कर्मचारी मोबाइल की रोशनी में काम करते नजर आए। मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने कहा कि फॉल्ट होने पर तत्काल आपूर्ति बहाल करने के निर्देश हैं। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। (संवाद)

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गोंडा। फॉल्ट और हादसों के चलते बुधवार रात जिले के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप रही। कटरा बाजार में देर रात 33 केवी लाइन पर पेड़ की टहनी गिरने से ठप हुई बिजली आपूर्ति सुबह नौ बजे बहाल हुई। नवाबगंज इलाके में रात में बांस गिरने से टूटा तार सुबह करीब 10:30 बजे ठीक कराकर आपूर्ति बहाल कराई गई।