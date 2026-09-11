Gonda News: भाजपा नेताओं के साथ मुख्य आरोपी की फोटो वायरल

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भाजपा जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी ने कहा कि शुभम सिंह पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं है। उनके मुताबिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और वहां किसी के साथ फोटो खिंच जाना सामान्य बात है। उन्होंने घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि प्रशासन से मामले में कठोर कार्रवाई के लिए कहा गया है।फोटो वायरल होने के बाद सपा नेताओं ने भाजपा पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि हत्याकांड के आरोपी की भाजपा नेताओं के साथ सामने आई तस्वीरों की भी जांच होनी चाहिए।उधर, पुलिस ने हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज कर दी है। एसओजी समेत कई पुलिस टीमों को लगाया गया है। एसपी अभिषेक ने बताया कि मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य की तलाश की जा रही है। पूरे मामले की निगरानी की जा रही है।एसपी ने परसपुर थाने की जिम्मेदारी खोड़ारे के थानाध्यक्ष रहे कृष्ण गोपाल राय को सौंपी है। वहीं, शाहपुर चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी निशा निषाद को दी गई है।