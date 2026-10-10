Gonda News: मंदिरों से बाजारों तक नवरात्र की रौनक

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पीपल तिराहा स्थित संतोषी माता मंदिर के पुजारी दिनेश नरायन तिवारी ने बताया कि 11 से 20 अक्तूबर तक नवरात्र चलेगा। शहर निवासी सीमा ने बताया कि वह हमेशा नवरात्र का व्रत रखती हैं। मातारानी की पूजा-अर्चना से विशेष कृपा प्राप्त होती है। कई वर्षों से वह नौ दिन तक अनुष्ठान करती हैं। बुजुर्ग शांति का कहना है कि नवरात्र में नौ दिनों तक पूजा-अर्चना की जाती है। द्वितीय और अष्टमी का व्रत रहती हैं। शनिवार को वह खरीदारी करने आई थीं। बताया कि कलश, दीया, चुनरी आदि सामान खरीदा है।दुकानदार सोनू कश्यप ने बताया कि 30 से लेकर 50 रुपये तक में मिट्टी का कलश मिल रहा है। चुनरी के दाम 10 रुपये से 100 रुपये तक हैं। दीया 10 रुपये से लेकर 30 रुपये में मिल रहा है। रवि कश्यप ने बताया कि कई वर्षों से वह नवरात्र में दुकान लगाते हैं। मां दुर्गा की कृपा से बेहतर कारोबार हो रहा है।पं. रामसुरेश मिश्र का कहना है कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 06:19 से 10:12 तक, अभिजित मुहूर्त 11:44 से 12:31 बजे तक है। कलश स्थापना के लिए कलश, गंगाजल, सुपारी, नारियल समेत कई सामग्रियों की जरूरत होती है। नवरात्र के पहले दिन घर व मंदिर में घट स्थापना की जाती है।