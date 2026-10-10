Gonda News: नानाजी व जयप्रकाश की मनाई जयंती

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वक्ताओं ने नानाजी देशमुख व जयप्रकाश नारायण के जीवन, विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि आरएसएस के गोंडा विभाग प्रचारक प्रवीण रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने सहभागिता की। इस अवसर पर जितेंद्र तिवारी, डॉ. राममौर्य, रामकृष्ण तिवारी, सत्यव्रत ओझा, संतोष चौरसिया, रमापति शुक्ल, राकेश पांडेय, डॉ. अवंतिका तिवारी, डॉ. अभिषेक मिश्र आदि मौजूद रहे। (संवाद)

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जयप्रभाग्राम। दीनदयाल शोध संस्थान के संस्थापक, भारत रत्न व राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती शनिवार को हर्षोल्लास से मनाई गई। अतिथियों ने दोनों महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया।