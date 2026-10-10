फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Son dies in accident, father critical

Gonda News: हादसे में बेटे की मौत, पिता गंभीर

Sat, 10 Oct 2026 11:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 10 Oct 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
Son dies in accident, father critical
​शिवप्रकाश यादव की फाइल फोटो, डंपर में फंसी बाइक व मौके पर भीड़। संवाद
बेलसर। तरबगंज-बेलसर मार्ग पर देवरदा मोड़ के पास शनिवार सुबह डंपर से बाइक में टक्कर लग गई। हादसे में बाइक चला रहे शिव प्रकाश यादव (30) की मौके पर मौत हो गई और उनके पिता बुधराम (55) गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद नाराज लोगों ने डंपर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया।
विज्ञापन

देहात कोतवाली क्षेत्र के हरखापुर बिरसिंह निवासी बुधराम शनिवार सुबह अपने बेटे शिव प्रकाश के साथ बाइक से अयोध्या से लौट रहे थे। तभी तरबगंज-बेलसर मार्ग पर देवरदा मोड़ के पास सामने से आ रहे डंपर से बाइक में टक्कर लग गई। इससे पिता-पुत्र सड़क पर गिर गए और बाइक डंपर में फंस गई। शिव प्रकाश के सिर में गंभीर चोट आई, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। घायल बुधराम को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
विज्ञापन

हादसे की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए। बेटे की मौत और पिता के घायल होने से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने डंपर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद लोगों ने जाम समाप्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रगड़गंज चौकी प्रभारी राकेश पांडेय ने बताया कि बाइक शिव प्रकाश चला रहे थे और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हुई है। शिव प्रकाश बड़गांव स्थित मैदा फैक्टरी में काम करते थे। तरबगंज इंस्पेक्टर श्रीधर पाठक ने बताया कि डंपर चालक संजय निवासी दुर्गागंज माझा, नवाबगंज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

सीओ तरबगंज डॉ. यूपी सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिली थी। स्थानीय पुलिस को तत्काल मौके पर भेजा गया था। पुलिस ने लोगों व परिजनों से जानकारी की है। प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

शिवप्रकाश यादव की फाइल फोटो, डंपर में फंसी बाइक व मौके पर भीड़। संवाद

शिवप्रकाश यादव की फाइल फोटो, डंपर में फंसी बाइक व मौके पर भीड़। संवाद

शिवप्रकाश यादव की फाइल फोटो, डंपर में फंसी बाइक व मौके पर भीड़। संवाद

शिवप्रकाश यादव की फाइल फोटो, डंपर में फंसी बाइक व मौके पर भीड़। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed