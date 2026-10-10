शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं : पल्लवी

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पल्लवी पटेल ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य वंचित व पिछड़े वर्गों की आवाज मजबूती से उठाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह न नौकरियां दे पाई है और न ही किसानों का भला कर सकी है। देश में न संविधान सुरक्षित है और न छात्र-छात्राएं व महिलाएं। विकास सिर्फ कागजों में नजर आ रहा है।जिलाध्यक्ष संतोष कुमार पटेल ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होते हैं। वे पार्टी की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाने के साथ आमजन की समस्याएं उठाएं। इस मौके पर अनंतराम पटेल, रामशिला पटेल, वीरेंद्र पटेल, शैलेंद्र पटेल, रेनू पटेल, मीरा पटेल, सुशील शर्मा, विनोद वर्मा, प्रदीप पटेल, बृजेश वर्मा आदि मौजूद रहे।