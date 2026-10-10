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Gonda News: कालाबाजारी के आरोप में कोटेदार के खिलाफ एफआईआर

Sat, 10 Oct 2026 11:18 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 10 Oct 2026 11:18 PM IST
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FIR against ration dealer on charges of black marketing.
खरगूपुर। ई पॉस मशीन खुलने से पहले 96 क्विंटल खाद्यान्न की कालाबाजारी करने के आरोप में कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रुपईडीह ब्लॉक की ग्राम पंचायत विशुनापुर निवासी दिलीप कुमार ने छह अक्तूबर को प्रशासन से शिकायत की थी कि कोटेदार रामचरन ने 25 सितंबर को आया सरकारी खाद्यान्न मशीन खुलने से पहले ही बाजार में बेच दिया।
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आपूर्ति निरीक्षक रणधीर यादव ने बताया कि शिकायत के क्रम में गोदाम का निरीक्षण किया गया। कोटेदार मौके पर नहीं मिला। उसके बेटे राजमन की मौजूदगी में जांच की गई। वहां पांच क्विंटल 74 किलोग्राम गेहूं व 124 क्विंटल 54 किलोग्राम चावल होना चाहिए था लेकिन साढ़े तीन क्विंटल गेहूं व 30 क्विंटल चावल ही मिला। रजिस्टर व ई पास मशीन से मिलान पर 96 क्विंटल से अधिक खाद्यान्न गायब पाया गया। पूछताछ में बेटा विवाद करने लगा। इस पर एसडीएम को सूचना दी गई। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच में सहयोग किया।
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आपूर्ति निरीक्षक ने बताया कि बचा हुआ खाद्यान्न गांव के ही अन्य कोटेदार राम संवारे की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। दुकान के निलंबन के लिए एसडीएम सदर को पत्र भेजा गया है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की संस्तुति पर आरोपी कोटेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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