Gonda News: कालाबाजारी के आरोप में कोटेदार के खिलाफ एफआईआर

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आपूर्ति निरीक्षक रणधीर यादव ने बताया कि शिकायत के क्रम में गोदाम का निरीक्षण किया गया। कोटेदार मौके पर नहीं मिला। उसके बेटे राजमन की मौजूदगी में जांच की गई। वहां पांच क्विंटल 74 किलोग्राम गेहूं व 124 क्विंटल 54 किलोग्राम चावल होना चाहिए था लेकिन साढ़े तीन क्विंटल गेहूं व 30 क्विंटल चावल ही मिला। रजिस्टर व ई पास मशीन से मिलान पर 96 क्विंटल से अधिक खाद्यान्न गायब पाया गया। पूछताछ में बेटा विवाद करने लगा। इस पर एसडीएम को सूचना दी गई। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच में सहयोग किया।आपूर्ति निरीक्षक ने बताया कि बचा हुआ खाद्यान्न गांव के ही अन्य कोटेदार राम संवारे की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। दुकान के निलंबन के लिए एसडीएम सदर को पत्र भेजा गया है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की संस्तुति पर आरोपी कोटेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।