Gonda News: सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलने का लिया संकल्प

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पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने गरीबों, किसानों और पिछड़ों के हितों के लिए संघर्ष किया। पूर्व एमएलसी रणविजय सिंह ने कहा कि उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। उनका संघर्ष कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है। पूर्व एमएलसी महफूज खान ने उनके धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे के विचारों को याद किया। सूरज सिंह ने कहा कि नेताजी ने शोषितों और वंचितों के अधिकारों के लिए काम किया। उनके सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए सभी को प्रयास करने चाहिए।कार्यक्रम का संचालन सपा प्रवक्ता जावेद मंटू ने किया। इस दौरान सगीर उस्मानी, दिग्विजय सिंह, डॉ. अभिषेक सिंह, विजय पासवान, अजय गौतम, हाजी जकी, ओंकार पटेल, डॉ. अंजू वर्मा, लालचंद गौतम आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।