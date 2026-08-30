Gonda News: 10 तक सुधरेगी कटरा बाजार की बिजली
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sun, 30 Aug 2026 11:33 PM IST
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कटरा बाजार/माधोपुर। कम आपूर्ति, अघोषित कटौती और लो वोल्टेज से जूझ रहे चार फीडरों के गांवों में बिजली संकट पर अफसरों को 10 सितंबर तक का अल्टीमेटम मिला है। शनिवार देर शाम डीएम प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाजपा विधायक बावन सिंह ने रंजीतपुर, रामापुर, देवापसिया और परसियारानी फीडरों की बदहाल बिजली आपूर्ति का मुद्दा उठाया।
कम वोल्टेज से घरेलू उपकरण नहीं चल रहे हैं तो किसानों की सिंचाई भी प्रभावित है। लंबे समय से शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों में नाराजगी है। बैठक में पांच एमवीए ट्रांसफार्मर के अब तक चालू न होने पर भी सवाल उठे।
अधीक्षण अभियंता सुशील कुमार यादव ने बताया कि जरूरी ऑयल उपलब्ध नहीं होने से ट्रांसफार्मर चालू नहीं हो सका। अब मुंबई से ऑयल मंगाया जा रहा है। उन्होंने 10 सितंबर तक इसे चालू कराने का भरोसा दिया।
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विधायक ने कहा कि ग्रामीणों को तारीख नहीं, पर्याप्त बिजली चाहिए। कर्मचारियों की मनमानी पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। डीएम ने अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड करनैलगंज को व्यवस्था सुधारने और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण कराने के निर्देश दिए।
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कम वोल्टेज से घरेलू उपकरण नहीं चल रहे हैं तो किसानों की सिंचाई भी प्रभावित है। लंबे समय से शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों में नाराजगी है। बैठक में पांच एमवीए ट्रांसफार्मर के अब तक चालू न होने पर भी सवाल उठे।
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अधीक्षण अभियंता सुशील कुमार यादव ने बताया कि जरूरी ऑयल उपलब्ध नहीं होने से ट्रांसफार्मर चालू नहीं हो सका। अब मुंबई से ऑयल मंगाया जा रहा है। उन्होंने 10 सितंबर तक इसे चालू कराने का भरोसा दिया।
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विधायक ने कहा कि ग्रामीणों को तारीख नहीं, पर्याप्त बिजली चाहिए। कर्मचारियों की मनमानी पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। डीएम ने अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड करनैलगंज को व्यवस्था सुधारने और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण कराने के निर्देश दिए।