टिकरी में नवाबगंज के शाहपुर पटखौली गांव में सोमवार सुबह खेत की जोताई के दौरान ट्रैक्टर से गिरकर छह वर्षीय बालक रोटावेटर की चपेट में आ गया। जिससे कटकर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद परिजन उसे अयोध्या के श्रीराम अस्पताल ले गए। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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गांव निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि सोमवार सुबह करीब नौ बजे उनके खेत की ट्रैक्टर से जोताई हो रही थी। उनकी पत्नी सीमा और बच्चे भी खेत में ही थे। इसी दौरान बेटे बृजेश (6) ने ट्रैक्टर पर बैठने की जिद की तो पत्नी ने उसे ट्रैक्टर पर बिठा दिया। ट्रैक्टर बैजलपुर दर्शनपुरवा निवासी राम लौटन चला रहे थे। अचानक झटका लगने से वह नीचे गिर गया और रोटावेटर की चपेट में आ गया।पत्नी और अन्य लोगों की जब उसे गिरते देखा तो शोर मचाया, ट्रैक्टर रोका गया लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। थानाध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने बताया कि मौके पर पुलिस टीम भेजी गई थी। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। सीओ डॉ. उमेश्वर प्रभात सिंह ने बताया कि परिजन कार्रवाई नहीं चाहते थे, इसलिए पुलिस टीम लौट आई।बृजेश की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। मृतक बालक अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था। बड़ी बहन पारुल व छोटी शालू है। बड़ा भाई जयस है। पिता सुरेश और मां सीमा के साथ ही सभी का रो-रोकर बुरा हाल है।