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चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन पर उन्होंने कहा कि यह बेमेल गठबंधन है। इससे नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि दलितों और मुस्लिमों को एक मंच पर लाने के प्रयास पहले भी हुए लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। विज्ञापन

जावेद अख्तर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बृजभूषण ने कहा कि सबका इतिहास मनु से शुरू होता है। धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने दावा किया कि देश में 80 से 90 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनके तीन-चार या पांच पीढ़ी पहले के पूर्वज हिंदू थे। कुछ लोग भय और कुछ लालच में धर्मांतरित हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बताया जाता है कि उनके पूर्वज हमारे पूर्वजों के भाई थे। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन पर उन्होंने कहा कि यह बेमेल गठबंधन है। इससे नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि दलितों और मुस्लिमों को एक मंच पर लाने के प्रयास पहले भी हुए लेकिन वे सफल नहीं हो पाए।जावेद अख्तर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बृजभूषण ने कहा कि सबका इतिहास मनु से शुरू होता है। धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने दावा किया कि देश में 80 से 90 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनके तीन-चार या पांच पीढ़ी पहले के पूर्वज हिंदू थे। कुछ लोग भय और कुछ लालच में धर्मांतरित हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बताया जाता है कि उनके पूर्वज हमारे पूर्वजों के भाई थे।

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गोंडा। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने रविवार को जयप्रभाग्राम में श्रीराम कथा में शामिल होने के बाद राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से संतों की मांग मानकर माफी मांगने की अपील की। कहा कि जब राजकुमार दास ने यह बात कही है तो यह केवल उनका नहीं, बल्कि संतों का वचन है। अखिलेश यादव को संतों की बात मानने में क्या दिक्कत है।