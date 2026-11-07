Gonda News: पटाखे जलाते समय न करें लापरवाही

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सुरक्षित दूरी से जलाएं पटाखेनीमा के अध्यक्ष डॉ. महमूद आलम ने बताया कि पटाखे हमेशा खुले मैदान में जलाएं। घरों, दुकानों, वाहनों और बिजली के तारों के आसपास आतिशबाजी न करें। पटाखे जलाने के लिए लंबी अगरबत्ती या मोमबत्ती का इस्तेमाल करें। एक बार में एक ही पटाखा जलाएं। पटाखा न जलने पर उसके पास तुरंत न जाएं और दोबारा जलाने की कोशिश न करें। पास में पानी से भरी बाल्टी और रेत जरूर रखें।जलने पर ठंडे पानी से करें प्राथमिक उपचारमेडिकल कॉलेज के जनरल सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. डीएन सिंह ने बताया कि पटाखे से जलने पर प्रभावित हिस्से पर तुरंत करीब 20 मिनट तक सामान्य ठंडा बहता पानी डालें। बर्फ, टूथपेस्ट, घी, तेल या हल्दी न लगाएं। छाले न फोड़ें और त्वचा से चिपके कपड़े जबरन न खींचें। चेहरे, आंखों, हाथों या शरीर के बड़े अथवा गहरे हिस्से में जलने पर तत्काल अस्पताल पहुंचें। सांस लेने में परेशानी होने पर भी देर न करें।आंख में चोट लगे तो न रगड़ेंमेडिकल कॉलेज के नेत्र परीक्षण अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि पटाखे की चिंगारी या धूल आंख में जाने पर उसे रगड़ने से बचें। कोई कण फंस जाए तो खुद निकालने की कोशिश न करें। आंख में चोट, तेज दर्द, लालिमा या धुंधला दिखाई देने पर तुरंत नेत्र चिकित्सक को दिखाएं। आंख पर दबाव डालने और घरेलू उपचार करने से बचें।बच्चों के साथ रहें अभिभावकमहिला अस्पताल की डॉ. माधुरी त्रिपाठी ने बताया कि बच्चों को फुलझड़ी और अनार जैसे पटाखे भी बड़ों की निगरानी में ही जलाने दें। ढीले और सिंथेटिक कपड़ों की जगह सूती कपड़े पहनाएं। पटाखे जलाते समय चेहरा पास न ले जाएं। जेब में पटाखे रखकर न घूमें और हाथ में पकड़कर पटाखे न जलाएं। आतिशबाजी के दौरान जूते पहनना भी जरूरी है।