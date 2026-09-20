Gonda News: वायरल वीडियो में छात्रवृत्ति सत्यापन के लिए वसूली का आरोप

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वीडियो परसपुर के एक इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है। जिसमें छात्रवृत्ति सत्यापन के लिए पैसे की मांग की जा रही है। कॉलेज में एक सीट पर बैठा कर्मचारी बोल रहा है कि अभी डीआईओएस आए और रुपये ले गए हैं। वीडियो सामने आने के बाद अभिभावकों ने विद्यालय में वसूली को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि छात्रवृत्ति जैसी जनकल्याणकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर विद्यार्थियों से धनराशि लेना उचित नहीं है।इस बारे में डीआईओएस डॉ. रामचंद्र का कहना है कि सुबह 11 बजे संबंधित विद्यालय में प्रोजेक्ट अलंकार के कार्यों के निरीक्षण के लिए गए थे। लिपिक के रुपये लेने का वीडियो संज्ञान में आया है। प्रबंधक से लिपिक की रिपोर्ट मांगी गई है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)