Gonda News: भाई की कलाई पर सजेगा बहन का प्यार

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चौक बाजार में राखी खरीद रहीं शिल्पी ने बताया कि रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, जबकि चंदन को पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि रुद्राक्ष और चंदन से बनी राखियां उन्हें खास पसंद आ रही हैं। दुकानदार राजेश ने बताया कि पर्सनलाइज्ड, क्रोशिया और सिल्वर राखियों की भी मांग है। ऐसी राखियां भी उपलब्ध हैं, जिन्हें त्योहार के बाद ब्रेसलेट की तरह पहना जा सकता है। कॉलेज जाने वाले युवाओं और नौकरीपेशा भाइयों में ब्रेसलेट राखी का क्रेज है।राखी विक्रेता पवन ने बताया कि कुंदन और रुद्राक्ष वाली राखियों की इस बार अच्छी मांग है। इनमें स्टोन और आकर्षक कारीगरी की गई है। महिलाओं के लिए लुंबा और छकलिया राखियां भी पसंद की जा रही हैं। बच्चों के लिए बटरफ्लाई, म्यूजिकल और लाइट वाली राखियों के साथ टेडी बियर, बार्बी, स्पाइडरमैन, छोटा भीम, डोरेमोन और मिकी माउस डिजाइन वाली राखियां उपलब्ध हैं।अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष भूपेंद्र आर्य और महामंत्री शिवकुमार सोनी ने बताया कि रक्षाबंधन पर जिले में 10 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार का अनुमान है। करीब पांच करोड़ रुपये के कपड़े, तीन करोड़ की मिठाई और दो करोड़ रुपये की राखियों की बिक्री का अनुमान है। ऑनलाइन खरीदारी भी बड़े पैमाने पर हुई है।रक्षाबंधन के अवसर पर सेंट जेवियर्स स्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर की छात्राओं ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी अभिषेक को राखी बांधी और मिठाई खिलाकर पर्व की खुशियां साझा कीं। शहर के स्कूलों में भी रक्षाबंधन पर्व का आयोजन किया गया।