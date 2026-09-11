Gonda News: अखिलेश ने विनोद के बेटे को दिया मदद का भरोसा

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अखिलेश यादव ने बाद में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा सरकार पर ‘अत्याचार, अन्याय, अहंकार’ को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए पीडीए समाज का जिक्र किया। उन्होंने घटना का संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग की और कहा कि निषाद समाज को न्याय मिलना चाहिए।सपा के पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने भी घटना की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि हत्या सुनियोजित साजिश का हिस्सा है और दावा किया कि आरोपियों में एक भाजपा पदाधिकारी भी शामिल है। सपा प्रदेश सचिव दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नेता त्रिलोकीनाथ तिवारी, अधिवक्ता राजा निषाद और गोरखपुर की काजल निषाद समेत कई नेता गांव पहुंचे। नेताओं ने परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी और मामले में निष्पक्ष जांच के साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।