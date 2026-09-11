Gonda News: 299 स्मार्ट क्लास मिले निष्क्रिय

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बीएसए अमित कुमार सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी निष्क्रिय स्मार्ट क्लास को तत्काल सक्रिय कराया जाए। निरीक्षण में सामने आया कि कई विद्यालयों में स्मार्ट क्लास डिवाइस को ऑनलाइन नहीं किया जा रहा है, जबकि कुछ जगह डिवाइस ऑन होने के बावजूद इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया जा रहा है।बीएसए ने कहा कि डिवाइस को कम से कम एक घंटे तक इंटरनेट से कनेक्ट रखने पर हेलोएजेंट एप से डाटा सिंक होकर विभागीय पोर्टल पर प्राप्त होगा। यदि इंटरनेट से जुड़े रहने के बाद भी डिवाइस एक्टिव नहीं दिख रहा है तो हेलोएजेंट एप के पुराने वर्जन के कारण समस्या हो सकती है। ऐसे विद्यालयों में तकनीकी टीम के सहयोग से एप अपडेट कराया जा रहा है। संबंधित विद्यालय 7084166183 नंबर पर संपर्क कर हेलोएजेंट एप अपडेट करा सकते हैं। बीएसए ने कहा कि ई-बुक के माध्यम से नियमित शिक्षण कार्य कराएं। इसके लिए विद्यालयों को शिक्षण प्रक्रिया संबंधी वीडियो भी उपलब्ध कराया गया है।