Ghazipur News: महिलाओं को आपातकालीन स्थिति के लिए टोल फ्री नंबरों की दी जानकारी

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कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि, मिशन शक्ति के फेज 5.0 अभियान के तहत सिटी रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस डिपो, निजी बस स्टैंडों पर महिला सशक्तिकरण को लेकर विभिन्न कार्यक्रम चलाया गया। इसके अतिरिक्त शहर के बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और मंदिरों में भी महिलाओं से संपर्क कर महिला आरक्षियों ने उन्हें विभिन्न कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया। इसके साथ ही उन्हें आपातकालीन स्थिति में शासन की तरफ से जारी महत्वपूर्ण टोल फ्री नंबरों के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अभियान का लक्ष्य अधिक से अधिक महिलाओं को शासन की तरफ चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की भी जानकारी दी गई।

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गाजीपुर। शहर कोतवाली क्षेत्र में रविवार को मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। इन कार्यक्रमों में महिला थाना की आरक्षी शहर के रेलवे स्टेशन, सरकारी व निजी बस स्टैंडों, बाजार, सार्वजनिक स्थलों, मंदिरों में पहुंचकर महिलाओं को उनके अधिकारों व कानून के बारेे में जानकारी दी।