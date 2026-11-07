Ghazipur News: टाटा ने शुरू किया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम

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शहर से सटे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। वर्तमान में यहां एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे तीन ट्रेड संचालित हैं। इन संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदलने का मुख्य उद्देश्य डिप्लोमा सेक्टर के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा देना, उनके प्लेसमेंट को बेहतर बनाना और उन्हें स्टार्टअप तथा उद्यमिता के लिए तैयार करना है। इस परियोजना के तहत, इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक, थ्रीडी प्रिंटिंग और इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स जैसे नए क्षेत्रों के इंजीनियर तैयार करने पर जोर दिया जाएगा।राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रधानाचार्य विवेक कुमार ने बताया कि टीटीएल की ओर से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और लगभग 30 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो गया है। इस कार्य में सिविल कार्य के लिए उप्र विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि.(पैकफेड) वाराणसी को नामित किया गया है। सिविल कार्य के लिए 706 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।तीन ट्रेड में 479 छात्र-छात्राएं अध्ययनरतगाजीपुर। वर्तमान समय में काॅलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड संचालित हो रहे हैं। तीन वर्ष के इन कोर्सों में 479 छात्र-छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इनमें एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में 61, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 212 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 206 छात्र अध्ययनरत हैं।