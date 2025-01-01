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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   A magisterial inquiry will be held into the dispute that arose following the land measurement in Chak-Kamraura.

Ghazipur News: चककमरौरा में पैमाइश के बाद हुए विवाद की मजिस्ट्रियल जांच होगी

Sun, 11 Oct 2026 01:25 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:25 AM IST
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A magisterial inquiry will be held into the dispute that arose following the land measurement in Chak-Kamraura.
चककमरौरा गांव में मृतक रामबाबू के परिजनों से मुलाकात करते एमएलसी विशाल सिंह चंचल, डीएम व एसपी।
गंगौली (गाजीपुर)। चककमरौरा गांव में पैमाइश के बाद हुए घटनाक्रम की मजिस्ट्रियल जांच होगी। यह आश्वासन शनिवार को देर शाम जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने मृतक बाबूराम के परिजनों से मुलाकात के दौरान दी। सीएम के निर्देश पर गांव पहुंचे डीएम के साथ पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह एवं एमएलसी विशाल सिंह चंचल भी मौजूद रहे।
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इस दौरान परिजनों से बात कर शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। अधिकारियों ने परिजनों को आश्वस्त किया कि पीड़ित परिवार को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस दौरान परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी प्रदान करने सहित अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया गया।
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जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने कहा कि पीड़ित परिवार को इस कठिन परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा तथा उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के माध्यम से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का भरोसा दिलाया।
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मृतक बाबूराम परिजनों ने कहा कि किसके आदेश से तहसील के आलाधिकारी के द्वारा पैमाइश की जा रही थी। इस पर जिलाधिकारी ने बताया कि जनता दर्शन में शिकायत की गई थी।
वहीं पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया कि मृतक के परिजनों का दस्तावेज तहसीलदार मोहम्मदाबाद के द्वारा फेंक दिया गया था। जिलाधिकारी ने परिजनों को बताया कि 6 अगस्त को महिला मिली थीं।

इस मामले में खूंटा उखाड़ने की शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। खेती की जमीन पर सिविल न्यायालय का अधिकार नहीं है। वहीं, घटना को लेकर परिजनों के द्वारा घटनास्थल पर लोगों को दौड़ाकर मारने का प्रशासनिक हमले पर आरोप लगाया। अगर प्रशासन ने समय से मामले को गंभीरता से लिया होता तो आज यह घटना नहीं होती।

चककमरौरा गांव में मृतक रामबाबू के परिजनों से मुलाकात करते एमएलसी विशाल सिंह चंचल, डीएम व एसपी।

चककमरौरा गांव में मृतक रामबाबू के परिजनों से मुलाकात करते एमएलसी विशाल सिंह चंचल, डीएम व एसपी।

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