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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Goddess to be enshrined in 474 pandals; no one has obtained an electricity connection.

Ghazipur News: 474 पंडालों में विराजेंगी मां, बिजली कनेक्शन किसी ने नहीं लिया

Sun, 11 Oct 2026 01:51 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:51 AM IST
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Goddess to be enshrined in 474 pandals; no one has obtained an electricity connection.
कामाख्या देवी। संवाद
गाजीपुर। जनपद में 474 स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। अकेले शहर में 65 स्थानों पर मां जगदंबा की प्रतिमाएं रखी जाएंगी। दुर्गा पूजा को लेकर विभिन्न विभागों की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। सड़कों की मरम्मत से लेकर बिजली आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी है। जबकि इन पंडालों में बिजली कनेक्शन के लिए किसी ने भी आवेदन नहीं किया है।
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नगर पालिका की ओर से शहर में सड़कों के गड्ढे का मरम्मत करने का कार्य किया जा रहा है। विशेष तौर पर पंडालों को जाने वाले मार्गों पर नगर पालिका प्रशासन का विशेष ध्यान है। साथ ही नालियों की सफाई का कार्य भी किया जा रहा है।
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बिजली निगम की ओर से ढीले तारों को कसने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही तारों के ऊपर लटके पेड़ों की टहनियों की छंटाई का कार्य किया जा रहा है। दुर्गा पंडालों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन लिए जाने का प्रावधान किया गया है। बिजली निगम में अभी कोई आवेदन नहीं आया है।
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नवरात्र के सप्तमी तक बिजली कनेक्शन आने की उम्मीद है, क्योंकि इसके बाद पंडालों में सजावट व लाइटिंग के कार्य की जरूरत पड़ती है। वहीं एसपी सिटी डॉ. राकेश मिश्रा ने बताया कि जनपद में 474 स्थानों पर दुर्गा पंडाल बनाने का कार्य किया जा रहा है।
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