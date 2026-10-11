फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Team constituted to investigate the case of a patient receiving an incorrect report.

Ghazipur News: मरीज की गलत रिपोर्ट देने के मामले की जांच करने के लिए टीम गठित

Sun, 11 Oct 2026 01:52 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
Team constituted to investigate the case of a patient receiving an incorrect report.
गाजीपुर। महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल गलत जांच रिपोर्ट को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। वार्ड में भर्ती एक युवती की मेडिकल लैब से जांच रिपोर्ट में किडनी फेल दिखाई गई है, जबकि निजी पैथोलॉजी में रिपोर्ट सामान्य आई है।
विज्ञापन

ऐसे में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने जहां पूरे मामले जांच कर रिपोर्ट देने के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की है। जो पांच दिन में रिपोर्ट देगी। साथ ही वार्ड के दो मरीजों के एक साथ सैंपल ले जाने और बार कोड में हेरफेर होने से रिपोर्ट गलत होने का दावा किया है। प्राचार्य प्रोफेसर आनंद मिश्रा ने बताया कि हुसेनपुर निवासी वर्ष की तबीयत बीते आठ अक्तूबर को खराब होने पर परिजनों ने उन्हें उपचार के लिए आपातकक्ष में भर्ती कराया था।
विज्ञापन

डॉक्टरों ने युवती की स्थिति और तबीयत को देखते हुए डेंगू, मलेरिया, टायफाइड और केएफटी टेस्ट कराने की सलाह दी थी। स्वास्थ्य कर्मी ने भर्ती युवती की जांच के लिए खून का सैंपल निकाला और जांच के लिए भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed