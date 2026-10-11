Ghazipur News: मरीज की गलत रिपोर्ट देने के मामले की जांच करने के लिए टीम गठित

विज्ञापन

ऐसे में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने जहां पूरे मामले जांच कर रिपोर्ट देने के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की है। जो पांच दिन में रिपोर्ट देगी। साथ ही वार्ड के दो मरीजों के एक साथ सैंपल ले जाने और बार कोड में हेरफेर होने से रिपोर्ट गलत होने का दावा किया है। प्राचार्य प्रोफेसर आनंद मिश्रा ने बताया कि हुसेनपुर निवासी वर्ष की तबीयत बीते आठ अक्तूबर को खराब होने पर परिजनों ने उन्हें उपचार के लिए आपातकक्ष में भर्ती कराया था।डॉक्टरों ने युवती की स्थिति और तबीयत को देखते हुए डेंगू, मलेरिया, टायफाइड और केएफटी टेस्ट कराने की सलाह दी थी। स्वास्थ्य कर्मी ने भर्ती युवती की जांच के लिए खून का सैंपल निकाला और जांच के लिए भेज दिया।