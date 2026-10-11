फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   FIR registered against four people, including a father and son, following a court order.

Ghazipur News: न्यायालय के आदेश पर पिता और बेटे सहित चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Sun, 11 Oct 2026 01:57 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
FIR registered against four people, including a father and son, following a court order.
गहमर। कोतवाली क्षेत्र के करहिया गांव में भूमि विवाद को लेकर घर में घुसकर महिला और उसके बेटे की पिटाई करने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने शनिवार को पिता और बेटे सहित चार पर प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरु कर दिया।
विज्ञापन

प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी ने बताया कि करहिया गांव निवासिनी प्रमिला देवी ने तहरीर देकर बताया कि न्यायालय में भूमि, मकान, चहारदीवारी का मामला विचाराधीन है। बीते 27 अप्रैल को वह अपने घर में बेटों के साथ मौजूद थीं।
विज्ञापन

उसी समय करीब दो बजे दिन में बृजकिशोर सिंह और उसका बेटा यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात कुनाल उर्फ राजू, राहुल और विशाल और सात अज्ञात मकान पर आ गए और विवादित भूमि की पश्चिमी चहारदीवारी का उत्तर तरफ से गिरा दिए और उसी दिन शाम करीब चार बजे तोड़ी गई दीवार के पास ट्रैक्टर से मिट्टी गिराने लगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

जब पीड़िता, उनके बेटों और परिजनों ने मिट्टी गिराने का विरोध किया तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से लाठी-डंडे व ईंट से हमला कर दिया। हम सभी लोग अपनी जान बचाकर घर में भागे तो हमलावरों ने घर में घुसकर उसे और उसके लड़के के साथ मारपीट की, जिससे दो बेटों का सिर फट गया।

महिला ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उसके गले में पहनी हुई ज्वैलरी आरोपियों ने छीन ली। प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed