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Ghazipur News: 9.25 करोड़ रुपये बकाये पर 4201 किसानों को नोटिस

Sun, 11 Oct 2026 01:49 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:49 AM IST
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Notices to 4201 farmers for outstanding dues of Rs 9.25 crore
गाजीपुर। जनपद में 185 साधन सहकारी समितियां हैं। समितियों के माध्यम से किसान खेती के कार्यों के लिए समय-समय पर लोन भी लेते हैं। इसी मामले में सहकारिता विभाग की ओर से 4201 किसानों को नोटिस जारी किया गया है। इनके ऊपर करीब 12 वर्षों से 9 करोड़ 25 लाख 11 हजार रुपये बकाया है।
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लोन वसूली को लेकर सहकारिता विभाग अब सख्ती के मूड में है। बकायेदारी के मामले में 4201 किसानों को नोटिस जारी करते हुए उनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है।
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नोटिस के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि अब अमीन उनसे अर्थदंड के साथ बकाये लोन की वसूली करेंगे। इससे पहले विभाग की ओर से ऐसे किसानों को कई बार लोन भुगतान करने के लिए कहा गया। लेकिन, इसके बाद भी लोन का भुगतान नहीं किया गया। लोन का भुगतान न होने के बाद विभाग की ओर से अब सख्ती बरती जा रही है।
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