Ghazipur News: 9.25 करोड़ रुपये बकाये पर 4201 किसानों को नोटिस

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लोन वसूली को लेकर सहकारिता विभाग अब सख्ती के मूड में है। बकायेदारी के मामले में 4201 किसानों को नोटिस जारी करते हुए उनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। विज्ञापन

नोटिस के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि अब अमीन उनसे अर्थदंड के साथ बकाये लोन की वसूली करेंगे। इससे पहले विभाग की ओर से ऐसे किसानों को कई बार लोन भुगतान करने के लिए कहा गया। लेकिन, इसके बाद भी लोन का भुगतान नहीं किया गया। लोन का भुगतान न होने के बाद विभाग की ओर से अब सख्ती बरती जा रही है। लोन वसूली को लेकर सहकारिता विभाग अब सख्ती के मूड में है। बकायेदारी के मामले में 4201 किसानों को नोटिस जारी करते हुए उनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है।नोटिस के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि अब अमीन उनसे अर्थदंड के साथ बकाये लोन की वसूली करेंगे। इससे पहले विभाग की ओर से ऐसे किसानों को कई बार लोन भुगतान करने के लिए कहा गया। लेकिन, इसके बाद भी लोन का भुगतान नहीं किया गया। लोन का भुगतान न होने के बाद विभाग की ओर से अब सख्ती बरती जा रही है।

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गाजीपुर। जनपद में 185 साधन सहकारी समितियां हैं। समितियों के माध्यम से किसान खेती के कार्यों के लिए समय-समय पर लोन भी लेते हैं। इसी मामले में सहकारिता विभाग की ओर से 4201 किसानों को नोटिस जारी किया गया है। इनके ऊपर करीब 12 वर्षों से 9 करोड़ 25 लाख 11 हजार रुपये बकाया है।