जमीनी विवाद में उठाया जानलेवा कदम: सुनवाई न होने पर तहसील की छत से कूदा युवक, बोलेरो पर गिरा; गंभीर घायल

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गांव सिरौला, थाना जसराना निवासी विकास अपनी पत्नी शिवानी के साथ न्याय की गुहार लगाने सुबह 11 बजे तहसील पहुंचा था। विकास का आरोप है कि हल्का पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उसकी फरियाद सुनने के बजाय विपक्षी महताब पक्ष की तरफदारी कर रहे हैं। तहसील में जब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो वह पत्नी के साथ परिसर में ही धरने पर बैठ गया। धरने के दौरान ही वह पत्नी से पानी पीने का बहाना बनाकर तहसील भवन की छत पर गया और वहां से नीचे छलांग लगा दी। घटना के बाद पीड़ित और उसकी पत्नी ने भी प्रशासनिक तंत्र पर पक्षपात करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना की जानकारी होते ही डीएम ने मौके पर एडीएम को भेजकर जांच के आदेश दिए।घायल विकास ने बताया कि यह विवाद मौजा नगला गोकुल स्थित भूमि को लेकर 42 वर्षों से चला आ रहा है। नगला खुशहाली निवासी शोभा देवी पत्नी स्व. नत्थू सिंह के पास कुल 72 बीघा खेत था। वर्ष 1984 में उसके पिता श्रीचंद और उनके दो साझेदारों रामस्नेही व श्रीदेवी ने संयुक्त रूप से शोभा देवी से 24 बीघा खेत खरीदा। शोभा देवी ने दूसरा 24 बीघा हिस्सा प्रेमा देवी को बेचा था। हालांकि, इससे पूर्व शोभा देवी की बेटी मूला और दामाद जानकी प्रसाद ने यह पूरी जमीन अपने नाम करा ली थी। शोभा देवी ने इसके खिलाफ मैनपुरी सिविल कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट ने शोभा देवी के हक में फैसला दिया। इसके बाद शोभा ने 24 बीघा जमीन पिता श्रीचंद पक्ष को बेची और 24 बीघा प्रेमा देवी को दी, जबकि शेष 24 बीघा जमीन दानपत्र के रूप में अपनी बेटी मूला को दे दी।शोभा देवी द्वारा जमीन बेचे जाने के बाद बेटी मूला व जानकी प्रसाद ने पिता श्रीचंद पक्ष की 24 बीघा जमीन पर फिर से अपना दावा ठोक दिया। मैनपुरी सिविल कोर्ट में चली लंबी कानूनी लड़ाई में पिता श्रीचंद पक्ष की जीत हुई। इसके खिलाफ मूला पक्ष जब आगरा कमिश्नरी गया, तो पिता हाईकोर्ट पहुंच गए। वर्ष 1995 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिता श्रीचंद पक्ष के कब्जे वाली भूमि पर यथास्थिति (स्टे) बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया। वर्ष 1997 में प्रेमा देवी ने भी अपना 24 बीघा हिस्सा पिता श्रीचंद को दे दिया, जिससे उनके पास 48 बीघा जमीन आ गई। विकास के अनुसार, वर्ष 2011 में जब पिता की तबीयत बिगड़ी और परिवार उनके इलाज में व्यस्त हुआ, तो दिवंगत मूला के बेटे महताब, सतीश चंद्र प्रधान, पवन कुमार आदि ने मिलकर जमीन पर कब्जा कर लिया। जब पिता श्रीचंद ने खेत जोतने का प्रयास किया, तो महताब की पत्नी गायत्री ने थाना एका में मारपीट व फसल चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया। हालांकि, वर्ष 2017 में अदालत ने पिता को सभी आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन जमीन पर महताब पक्ष का कब्जा बना रहा।