Firozabad News: चलती ट्रेन से गिरकर युवक की मौत

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फिरोजाबाद। थाना रसूलपुर क्षेत्र के आसफाबाद फाटक के आगे चलती ट्रेन से एक युवक की गिरने से मौत हो गई। रविवार को 38 वर्षीय युवक ट्रेन से सफर कर रहा था। वह आसफाबाद फाटक से आगे भारत टॉकीज के सामने पहुंची ही थी, तभी डाउन लाइन पर चलती ट्रेन से अचानक गिर गया। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसा होते ही आसपास के राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने आसपास के लोगों से शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। संवाद